Einzug in das Final-Four „wäre eine Riesenhetz“

Die Grünen treffen Mittwoch (20.15) in der Stadthalle B auf Linz/Neue Heimat, das im Grunddurchgang Mittelmaß in der „anderen“ 2. Liga Nord/West war. „Man darf diesen Gegner nicht unterschätzen, das ist mehr als eine reine Junioren-Mannschaft“, so Coach Roland Marouschek. „Aber wir haben eine gute Chance und werden alles reinhauen.“ Um so – im Gegensatz zum langjährigen HLA-Rivalen Fivers – in das Final-Four einzuziehen. „Das wäre für meine junge Mannschaft eine Riesenhetz und das Sahnehäubchen auf einer bisher tollen Saison. Auch wenn man sagen muss, dass wir ein bisserl von der Auslosung profitieren.“ Denn bisher bekam es West Wiens junge Truppe um die U18-Talente Gabriel Kofler, Clemens Möstl und Co. noch mit keinem HLA-Vertreter zu tun.