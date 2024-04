„Es gilt abzuwägen, wie viel Zeit man investiert“

Vor diesem Winter bist du im Weltcup nie öfter als zweimal hintereinander im Slalom ins Ziel gekommen. Jetzt hast du neun Slaloms in Serie gepunktet.

Ja, das war in der Tat meine mit Abstand stabilste Saison im Weltcup. Das ist aber nicht nur dem Einbremsen geschuldet. Heuer ging es einfach in allen Bereichen in eine gute Richtung. Wir haben sehr viel an der Technik, der Basis gearbeitet. Aber auch daran, dass ich eine bessere Linienwahl habe, dass die Schwungansätze exakter sind. Beim Material haben wir sehr viel probiert – und am Ende weitergebracht. Auch habe ich gemerkt, dass ich mit meinem Servicemann Benedikt Auinger auf ein anderes Level in der Kommunikation gekommen bin. Da war das zweite Jahr viel selbstverständlicher und die Arbeit des letzten Jahres hat jetzt Früchte getragen.