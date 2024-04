In Österreich stehen 230.000 Wohnungen leer

„Wenn leerstehende Wohnungen und sporadisch genutzte Zweitwohnungen reaktiviert werden, könnten wir bis zu 4170 Hektar an Fläche für Neubauten einsparen – das ist etwa der gesamte Boden, den Österreich in einem Jahr verbraucht“, rechnete Greenpeace-Expertin Melanie Ebner am Montag in einer Aussendung vor.