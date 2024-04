Wie man sich das kleine Wunder von Maissau erklärt

Schockmoment am Karsamstag in Unterdürnbach in der Gemeinde Maissau, Bezirk Hollabrunn. Ein Vierjähriger war beim Spielen mit anderen Kindern in einen sieben Meter tiefen Schacht gestürzt. Die Kinder dürften die Abdeckung heruntergenommen haben, beim Herumlaufen soll der Bub dann durch eine 30 Zentimeter große Öffnung gefallen sein. Laut Polizei ist der Brunnen nicht mehr in Verwendung und trocken.