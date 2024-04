US-Profi Schafzahl verstärkt Österreich bei WM

Gute Nachrichten für Österreichs Eishockey-Frauen: Theresa Schafzahl, rot-weiß-rotes Aushängeschild in der nordamerikanischen Profiliga PWHL, wird die ÖEHV-Auswahl bei der Heim-B-WM (Division IA) von 21. bis 27. April in Klagenfurt im Kampf um den erstmaligen Aufstieg in die Top-Divsion verstärken.