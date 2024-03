Mädchen (8) war vor ihrer Ermordung bei Nachbarn

Wie berichtet, hatten sich in sozialen Medien Videos verbreitet, die die Entführung der achtjährigen Camila zeigen sollen. Laut einem spanischen Medienbericht hatten die Behörden zu diesem Zeitpunkt ebenfalls bereits Hinweise durch private Überwachungskameras. Die Polizei umstellte das Haus, um eine mögliche Flucht der Nachbarin zu verhindern. Doch noch bevor sie weitere Schritte setzen konnten, brach ein wütender Mob in das Haus ein, um die Frau und ihre Kinder herauszuholen. Auf den Videos ist zu sehen, wie die Menschen auf das Dach klettern, schließlich in das Haus gelangen und die Frau sowie ihre beiden Söhne schlagen und treten.