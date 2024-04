Zwei gesperrte Brücken wegen Schwertransport

Weil ein neuer Transformator mittels TIWAG-Schwertransport vom Umspannwerk Lienz nach Matrei in Osttirol gebracht werden soll, müssen diverse Baumaßnahmen am Straßennetz erfolgen. So wird die Hofgartenbrücke in Lienz und die Iselbrücke im Ortsteil Huben in Matrei nur dafür verstärkt.