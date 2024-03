4:1 in Bozen! Salzburg erzwingt Halbfinal-Showdown

Red Bull Salzburg hat im Halbfinale der ICE Hockey League gegen den HCB Südtirol mit einem Auswärtssieg in Bozen ein Entscheidungsspiel erzwungen! Der Titelverteidiger glich am Samstag durch ein 4:1 zum 3:3 in der Serie aus und hat am Dienstag (19.30 Uhr) im Showdown um den Einzug ins Endspiel Heimvorteil. Die Bozener vergaben auf eigenem Eis vorerst die Chance auf eine gelungene Revanche für die Final-Niederlage gegen die Salzburger im Vorjahr. Die „Bullen“ wahrten ihrerseits die Möglichkeit auf den dritten Meistertitel in Serie.