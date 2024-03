„Bankerl-Verschieben“ zeigt schon jetzt Wirkung

Ruhe an der Haltestelle

Dort, wo das Konfliktpotenzial zuletzt immer am größten war – hinter der Straßenbahn-Haltestelle – hielt sich niemand auf, in unmittelbarer Nähe nur einige wenige osteuropäische „Notreisende“. Die Alkohol- und Suchtkranken saßen gut gelaunt in ihrem Bereich, unmittelbar daneben herrschte reges Treiben am Schachfeld, und am Spielplatz tollten einige Kinder mit ihren Mamas und Papas herum.