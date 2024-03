LIVE ab 19.30 Uhr: Hajduk prallt auf Dinamo Zagreb

Es ist ein richtungsweisendes Duell im Kampf um den Meistertitel in Kroatien: Hajduk Split muss am heurigen Karsamstag gegen Rekordmeister Dinamo Zagreb ran – und muss wohl gewinnen, wenn die Mannen aus der inoffiziellen Hauptstadt Dalmatiens am Ende der Saison erstmals seit 2005 wieder ganz oben stehen wollen.