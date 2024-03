Nicht jeder, dem es zusteht, kriegt Geld zurück

Streit um Portokosten

Im ganzen Land? Offensichtlich nicht. „Mir ist aufgefallen, dass St. Pölten die einzige Stadt in ganz Niederösterreich ist, die sich gegen die Rückzahlung von Corona-Strafen stellt“, erklärt der zuständige FPÖ-Landesrat Christoph Luisser in einem Schreiben an Matthias Stadler, SPÖ-Bürgermeister der Landeshauptstadt. Der Grund: „Die Stadt will die Kosten für Benachrichtigungen der betroffenen Personen nicht übernehmen“, so Luisser.