ORF-Star: „Was war die Gegenleistung vom Philipp?“

Einsicht gezeigt

KroneLeser1700222 erkennt an, dass sich der „Fit mit Philipp“-Star aber immerhin entschuldigt hat und somit gewissermaßen einsichtig zu sein scheint. Auch Plueschhund findet dafür Anerkennung, immerhin würden das nicht alle in seiner Position machen. Der Leser bzw. die Leserin kritisiert dafür vielmehr die Reaktionen, die in unserem „Krone“-Forum zu finden waren. Ob jemand für etwas verurteilt werde, hänge beim Leser eher davon ab, ob die Person nun gerade dem Feindbild entspreche oder nicht und nicht vom Tatbestand. Diese Entwicklung sei „erschreckend“!