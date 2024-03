Krise: Auf welche Produkte Depot den Rabatt erhöht

Die bekannte Heimdeko-Kette Depot ist, wie berichtet, in finanzielle Turbulenzen geraten: 26 der 49 Standorte in Österreich schreiben Verluste und stehen auf dem Prüfstand. Seit zwei Wochen findet deshalb in den betreffenden Filialen ein Abverkauf mit minus zehn Prozent statt. Jetzt hat Chef Rainer Schrems den Rabatt bei diversen Produktgruppen auf 20 Prozent verdoppelt. Wir listen auf, welche Sortimentsbereiche derzeit billiger zu haben sind und an welchen Standorten der Abverkauf stattfindet.