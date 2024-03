Letzte Ruhestätte in den eigenen vier Wänden

Das Bewahren eines liebevollen Andenkens lässt Verstorbene in den Gedanken ihrer Hinterbliebenen weiterleben, spendet Trost in dunklen Stunden und auch darüber hinaus. Nähe wird dabei oft als heilsam in der Trauerbewältigung empfunden. Ein häufiger Wunsch ist, die Asche eines verstorbenen Menschen in einer Urne in den eigenen vier Wänden aufzubewahren.