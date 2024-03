Thiem muss gegen den Absturz aus Top 100 punkten

Vielleicht ist es ihm aber auch noch wichtiger, den Absturz aus den Top 100 um jeden Preis zu vermeiden. Denn dafür muss Dominic in den nächsten Wochen unbedingt punkten. In den nächsten drei Wochen fallen Thiem 135 Punkte aus Estoril, Monte Carlo und München vom Vorjahr aus der Wertung. Sieht man sich die Drei-Wochen-Prognose des Rankings an, in der allen Spielern die zu verteidigenden Punkte bereits abgezogen wurden, liegt der Österreicher nur auf Rang 100. Genau an dem Termin, zu dem der Cut für die French-Open-Teilnahme genommen wird. Da könnte Thiem also durch die Quali bzw. auf eine Wild Card hoffen müssen. Geht man eine Woche weiter zum 22. April, wäre er übrigens sogar nur 106.