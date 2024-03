Ex-Star bot Thiem Hilfe an – und wurde ignoriert!

„Ich habe mich mal angeboten, mit seinem Bruder Moritz gesprochen und habe gesagt: Wenn ihr Bock habt, komme ich nach Wien. Wir können gerne mal locker, egal wie viele Tage, Tennis spielen, einfach der alten Zeiten willen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich am Schluss fragen, wie ich das Training, seine Bälle, seinen Topspin, seine Schlaggeschwindigkeit finde“, so Kohlschreiber in seiner Funktion als Experte für „Sky“ im Rahmen des ATP-1000-Turniers in Miami.