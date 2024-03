„Wir schaffen den Klassenerhalt“

Was man aber dagegen nicht wusste, war, woran es gelegen hat, dass die Treffer-Ausbeute in der Hinrunde derartig bedenklich schwach ausfiel. „Keine Ahnung. Der Ball wollte einfach nicht ins Tor, es war teilweise schon wie verhext.“ Während der Offensiv-Motor am Anfang der Rückrunde noch stotterte, ist Marz aber spätestens seit dem 5:0-Kantersieg zuletzt gegen Kohfidisch in der Burgenlandliga angekommen. Und will dort auch bleiben. „Wir haben gezeigt, dass wir die nötige Qualität haben. Mit solchen Ergebnissen untermauert man das dann auch.“