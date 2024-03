Lkw drohte in Bachbett abzustürzen

Das war keine gute Idee: Gegen 19.30 Uhr fuhr ein Lkw-Fahrer in der Lustenauer Parzelle „Zur Feldrast“ mit seinem tonnenschweren Gefährt in eine unbefestigte Straße ein. Aufgrund des Regens war der Weg komplett verschlammt, zudem waren die Konturen kaum mehr zu erkennen. In weiterer Folge geriet der Lkw nahe dem dortigen Schießstand aufs Bankett und drohte in einen Bach zu fallen.