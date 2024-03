Die Glocken fliegen nach Rom, dennoch ist es laut

Obwohl am heutigen Gründonnerstag viele Spinat essen, hat der Tag nichts mit der Farbe zu tun: Sein Name geht auf das mittelhochdeutsche Wort „greinen“, das für weinen stand, zurück. Was die Tradition noch für heute vorsieht, ist ein intensiver Hausputz, denn zum Osterfest soll alles blitzblank sauber sein. Dann sind auch die Glocken wieder zurück. Was sie in Rom machen, lässt sich übrigens nicht mit Sicherheit beantworten. Mancherorts heißt es, sie holen sich vom Papst den Urbi et Orbi-Ostersegen.