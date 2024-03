Opernfeuer statt Feuerlöscher

Tenor Stanisław Napierała startet mit Mozart in die Weiten der Opernwelt. Der 26-jährige Pole ist Mitglied des ersten Jahrgangs des Opernstudios der Wiener Volksoper. Demnächst ist es als Ferrando an der Seite seiner Studio-Kollegen in Mozarts Così fan tutte zu erleben. Die Vorstellungen sind am 6. und 7. April im MuTh am Augartenspitz. Wir stellen ihn in unserer Serie über Shooting-Stars der Kultur vor.