Lenker nach Unfall mit Hilfe von Mutter geflüchtet

Von Mutter abgeholt

Zwar hielten beide Fahrer sofort an, wurden sich aber nicht einig, woraufhin der Slowene auf einen nahe gelegenen Parkplatz fuhr, wo er den Pkw abstellte. „Dort stieg er als Beifahrer bei seiner Mutter in das Auto und die zwei fuhren davon. Der 22-Jährige verständigte daraufhin die Polizei, die Mutter und Sohn wenig später im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung in Afritz am See anhalten konnte“, heißt es seitens der Polizei.