Jugendliche wollten „für lau“ neue Sommermode

Kleidung fehlte

Die beiden jugendliche Rumänene aus Perg waren am Dienstag gegen 17.30 Uhr im Einkaufszentrum Plus City in Pasching, im Geschäft Peek & Cloppenburg, erwischt worden. Der Detektiv hatte die Teenager beobachtet, wie sie mit neuer Kleidung in der Umkleide verschwanden, aber ohne wieder herauskamen – in der Umkleide lag auch nichts. Also hielt er sie auf und entdeckte die fehlenden Stücke am Körper der Diebe, die darüber die Winterbekleidung trugen. Der Detektiv übergab die Jungganoven der Polizei.