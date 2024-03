Meister der Zeit stellt sich gegen Trend der Zeit

Aus der Ausbildungsschmiede des „Mekkas des Uhrmacherhandwerks“ in Karlstein kommt Michael Bastirz. Er war mit 19 Jahren bereits Meister seines Fachs und will in einer aussterbenden Branche erfolgreich sein: Mit riesigem Know-how und großer Motivation eröffnet das junge Talent nun seinen eigenen Betrieb in Schwarzenau im Waldviertel.