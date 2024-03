Das haben Russen den Polizisten wirklich geschenkt

Das war in dem Geschenk versteckt

Doch was war nun tatsächlich in den Geschenksäcken versteckt? Wirklich lohnenswert scheint die Aktion für die Beamten nicht gewesen sein: Bei der Aufmerksamkeit soll es sich laut „Krone“-Informationen um einen Kalender und Bonbons gehandelt haben. Wieso sich die betroffenen Beamten an Ort und Stelle zu den Geschenken nicht äußern wollten, bleibt dennoch ungewiss.