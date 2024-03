Polizei erhielt Geschenke aus russischer Botschaft

Verköstigt und beschenkt

Botschafter Dmitri Ljubinski lobte am Wahlsonntag in zwei von drei Videobotschaften die Kooperation mit dem Innenministerium. Uniformierte Polizisten und LSE-Angehörige in zivil waren nicht nur vor dem Gebäude im Einsatz, sondern gingen auch häufig in der Botschaft ein und aus. Begründet wurde dies von einem Polizisten mit der Möglichkeit, in dem Gebäude die Toilette zu benutzen. Offenbar wurden die Polizisten von den Russen aber auch verköstigt und beschenkt.