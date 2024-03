In Salzburg nahm Diebstahl stark zu

Meisten kannten sich bei Gewaltdelikten Täter und Opfer

Auf Platz 2 der Anzeigen liegen Gewaltdelikte mit 6239 (plus drei Prozent). In mehr als der Hälfte der Fälle kannten sich Täter und Opfer. Davon entfielen 1232 Straftaten auf „Gewalt in der Privatsphäre“, also vor allem auf Partnergewalt gegen Frauen (plus 23 Fälle). Zwei Männer und eine Frau wurden ermordet.