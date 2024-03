Geschirrspüler-Dieb mit Sender entdeckt

Der Dieb, ein 54-jähriger Türke, baute am 22. März einen Geschirrspüler in der Firma in Wagrain aus und nahm diesen mit. Er rechnete aber nicht damit, dass sein Chef bereits vorgesorgt hatte: Weil in den vergangenen Wochen des Öfteren Objekte aus dem Geschäft gestohlen wurden, hatte der Boss des Unternehmens zuvor einen Sender an dem Gerät installiert. Als man diesen dann ortete führte die Spur zu einer Wohnung in Bischofshofen.