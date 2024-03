Wo der „MX-Virus“ praktisch schon in der Wiege lag

Junioren-Vizemeister erstmals in der MX2

Bruder Michael wurde 2023 auch vom Verletzungspech gestoppt, dennoch stand am Ende der Junioren-Vizemeistertitel auf der Habenseite. Heuer greift der angehende Lehrer, der an der Pädagogischen Hochschule in Eisenstadt studiert, erstmals in der MX2 an. „Setzt er seine Trainingsleistungen um, kann er auch da aufs Podest fahren“, ist Christoph Lackner überzeugt. Zum Auftakt in Paldau wäre das freilich gleich ein Riesen-Überraschung, jeder Umstieg braucht seine Zeit. „Stockerl ist möglich, aber schwer – die Top 5 traue ich mir aber zu“, legt sich der junge Südburgenländer die Latte zurecht.