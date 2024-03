Heller Komet zu Ostern mit Glück frei sichtbar

Hülle um den Kern schimmert grün

Interessierten empfiehlt Jäger, im „kurzen Fenster von rund 90 Minuten nach Sonnenuntergang“ nach dem Kometen Ausschau zu halten. Der Schweifstern steht dabei tief am Horizont in Richtung Westnordwest, „aber noch hoch genug und da ist es schon dunkel genug“. Zumindest ein Fernglas dabei zu haben, kann dabei nicht schaden, um den Kometen mit seiner grün leuchtenden Koma, der diffus leuchtenden Hülle um den Kern, besser zu sehen. Er beginne langsam auch einen Staubschweif zu entwickeln, „was gut ist, weil wir den mit dem menschlichen Auge besser in der Nacht sehen als den bisher dominierenden blauen Ionenschweif“, so Jäger.