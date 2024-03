Leih-E-Scooter: Plötzlich Tausende weniger in Wien

Montag gab es in der Leihscooter-Szene in der Stadt einen Knalleffekt. Gleich zwei von vier Anbietern stellten ihr Geschäft ein. Weil der Anbieter Link by Superpedestrian mehrfach gegen die vertraglich vereinbarten Bedingungen verstoßen hat, griff die Stadt nun hart durch und kündigte den Vertrag. Das Sündenregister war einfach zu lange. Illegal abgestellte Scooter wurden nicht entfernt.