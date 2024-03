Frankreich ruft höchste Terror-Warnstufe aus

Maskierte Angreifer waren am Freitagabend in die voll besetzte Crocus City Hall im Moskauer Vorort Krasnogorsk eingedrungen und hatten dort mit Kalaschnikows wahllos auf Besucher geschossen, ehe sie das Gebäude in Brand steckten. Kurz nach dem Angriff übernahm die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) die Verantwortung. Westliche Experten vermuten konkret den IS Provinz Khorasan, einen regionalen Ableger, hinter dem Anschlag.