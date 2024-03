12 Alko- und 11 Drogenlenker aus Verkehr gezogen

Zwischen Freitag und Sonntag führte die Landesverkehrsabteilung Vorarlberg in Feldkirch, Frastanz, Dornbirn, Lustenau, Lauterach sowie auf der Rheintalautobahn verstärkte Verkehrskontrollen durch. Dabei ging den Beamten, die von Polizeiärzten und technischen Sachverständigen unterstützt wurden, so einiges ins Netz. So fischten sie zwölf Alko- und elf Drogenlenker aus dem Verkehr. Neun Personen hatten Suchtmittel dabei, 814 Lenker waren zu schnell unterwegs, zudem stellte die Polizei noch 223 weitere verkehrstechnische Anzeigen aus.