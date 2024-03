Störche wurden aus ihrem Nistplatz „delogiert“

Neue Wohngelegenheit

Doch die ÖBB haben in 500 Meter Entfernung einen neuen Mast aufgestellt, auf dem die Störche in Ruhe brüten können. „Es wurden sogar Naturschutzexperten beigezogen“, heißt es seitens der Bahn. Mittlerweile hört man, dass die Störche der Region bereits in ihre Nester zurückkehren. Bleibt also nur zu hoffen, dass auch das Storchenpaar von Schwarzenau seine neue „Wohngelegenheit“ annimmt.