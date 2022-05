Kindersegen für Storchenfamilie im Waldviertel

Störche stehen für Wachstum und Weisheit. Nicht nur im Waldviertel sind sie deshalb beliebt. Besonders stehen sie aber auch für Kindersegen. Heuer wurde dieser dem Storchenpaar am Horst der Traditionsbäckerei Müssauer in Waidhofen an der Thaya selbst zuteil. Jubelmeldungen über fünf Storchenbabys machten rasch die Runde. „In den letzten 30 Jahren hatten wir nur zwei- oder dreimal das Glück, dass fünf Vögel geschlüpft sind“, berichtet Bäckermeister Andreas Müssauer.