Wenn die Tierliebe stärker als die Natur ist

Sind Sie bereit für die romantischste (Tier-) Geschichte des Sommers? Wie immer Mitte August lassen die Störche das Marchfeld hinter sich und ziehen in den Süden. Doch die Greifvogelstation in Haringsee hat auch zwei Stammgäste. Denn Storch „Louis“ überwintert bereits seit 2015 in Niederösterreich, seit er sich in seine Artgenossin „Mona“ verliebt hat.