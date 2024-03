Schon auf der Suche nach Arbeit in den Ferien?

Bei den Bregenzer Festspielen an der Kasse sitzen, wenn Prominenz und Gäste in feinen Roben vorbeiziehen, nach der Arbeit auf dem Minigolfplatz selbst noch ein paar Löcher spielen, oder klassisch als „Paperboy“ die Post in den Sommerferien austragen – die Bandbreite an sommerlichen Ferialjobs zur Aufbesserung des Taschengeldes ist gewaltig. Doch langsam wird es eng mit den Angeboten.