Der Osterhase tanzt auf vielen Festen und Events

Großes Osterfest am Samstag

In St. Kanzian am Klopeiner See beginnt bereits heute, Samstag, in der Walderlebniswelt das Osterfest mit dem Verstecken und Suchen von 200 Eiern. Magic Sabrina wird die Kinder mit einer Zaubershow, Riesen-Seifenblasen und Mitmachzirkus begeistern. Lesefuchs Theo und „Krone“-Vorleseonkel Christian Krall treten auf (13 Uhr). Ab 17 Uhr wird bei der Kinder-Disco getanzt.