18. Raptors-Pleite im 20. Saisonspiel ohne Pöltl

Weiterhin ohne den nach einer Fingeroperation rekonvaleszenten Jakob Pöltl haben die Toronto Raptors am Freitag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) gegen Oklahoma City Thunder mit 103:123 verloren. Der 28-jährige Center aus Wien, der zu Jahresbeginn auch schon wegen einer Knöchelverletzung aussetzen hatte müssen, verpasste sein 20. Spiel in der laufenden Saison. In 18 dieser Partien mussten sich die Kanadier geschlagen geben.