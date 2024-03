Neusiedler verlieren am Ende mit zwei Mann mehr

„Wir konnten nicht an die Leistungen der letzten Wochen anknüpfen. Das ist bitter, vor allem daheim“, sagte Neusiedls Sportlicher Leiter Günter Gabriel. In der Ostliga-Partie gegen Donaufeld war man eine Halbzeit lang in Überzahl, die letzten rund 10 Minuten hieß es sogar 11 Seestädter gegen 9 Gäste. „Da müssen wir auch einfach treffen, kaltschnäuziger sein. Einige dachten nach den jüngsten Ergebnissen wohl, es geht vielleicht von alleine“, so Gabriel. Das Fehlen des gesperrten Prenqi war im Angriffsbereich deutlich sichtbar. Die Rapp-Truppe verpasste durch die vermeidbare Pleite zudem den wohl endgültigen Sprung aus der Abstiegszone.

Oberwart mit wichtigem Punkt im Abstiegskampf

Während Oberwart einen wohl wichtigen Punkt im Abstiegskampf holte. Zumindest stoppte man mit dem 0:0 bei TWL Elektra den Negativlauf von zwei Niederlagen und ebenso schwacher Leistungen. Die SVO legte diesmal einen passablen Auftritt hin, auf dem sich aufbauen lässt.