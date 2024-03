Der Neue hat ein klares Ziel: Bundesliga-Aufstieg!

„Die richtigen Tugenden an den Tag legen“

Am Sonntag gegen Horn ist in Anbetracht von vier Punkten Rückstand auf Tabellenführer LASK ein Sieg praktisch bereits Pflicht, Bacher – der nur das Abschlusstraining leiten kann – setzt dabei auf die „richtigen Tugenden, die im Fußball dazu gehören, also Einsatz und Laufbereitschaft, einfach Spaß am Fußball haben. Dann wird das auch funktionieren.“