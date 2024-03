Dengue-Fieber breitet sich in Italien aus

In Italien wurden im vergangenen Jahr mehr als 80 lokal erworbene Dengue-Fälle gemeldet, in Frankreich über 40. Seit dem Vorjahr gibt es auch in Österreich einen Impfstoff. Der Chikungunya-Impfstoff des österreichisch-französischen Herstellers Valneva könnte nach einer Zulassung in den USA ebenfalls bald in Europa zur Verfügung stehen.