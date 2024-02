Brasilianische Forscher stellten neue Impfung vor

Das Dengue-Fieber, das unter anderem von Tigermücken und Gelbfiebermücken verbreitet wird, ist vor allem in Südostasien und Lateinamerika verbreitet. Weltweit gibt es etwa 390 Millionen Erkrankungen und bis zu 50.000 Todesfälle. Brasilien erlebt derzeit einen schweren Ausbruch. In den ersten vier Wochen des Jahres sind in dem südamerikanischen Land 217.841 wahrscheinliche Fälle registriert worden, das sind dreimal so viele Fälle wie im gleichen Zeitraum 2023.