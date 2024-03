„Krone“-Fußballerwahl: Großes Danke an die Fans!

Beeindruckend. Immer wieder aufs Neue das große Staunen. Über eine halbe Million Stimmzettel trudelten in XXLarge-Postsäcken in der Redaktion ein. Ausschneiden, ausfüllen, abschicken. Seit 1967 gehört die „Krone“-Wahl zur österreichischen Fußball-Geschichte, eine riesige Begeisterung, die auch in der schnelllebigen Zeit nicht abreißt. „Dazu haben wir viele selbst gemalte Bilder, Gedichte und liebenswerte Briefe bekommen“, erzählt Wahlleiter Matthias Mödl, „bewundernswert, wie viel Leidenschaft und stundenlange Arbeit unsere Leserschaft in diese Aktion investiert.“ Ein großes Danke an die Zigtausenden Fans!