Tobias Lawal ist LOTTERIEN-Jungstar des Jahres

Nach Schlager-Abgang die Nr. 1

Umgekehrt „schwitzte“ er nie, als er letzten Sommer nach dem Abgang von Alex Schlager zu Salzburg die Nr. 1 beim LASK geworden ist. Denn Lawal, der mit zweitem Vornamen Okiki heißt – was in der Yoruba-Sprache seiner nigerianischen Großmutter „Ruhm“ bedeutet – steckte die neue Rolle regelrecht lächelnd weg, zeigte sich selbst gegen Gegner wie Liverpool nicht nervös und bestach auch in der Europa League mit Leistungen, die Ralf Rangnick veranlassten, Lawal ins A-Team zu holen. Und die Fußball-Familie der „Krone“, ihn zum Jungstar zu küren.