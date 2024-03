Christian Ilzer ist tipp3-Trainer des Jahres

Der Lohn kann sich sehen lassen: Cupsieger und Vizemeister 2023! Weshalb sich Ilzer in der letzten Saison auch zum Titel-Hamster mauserte: Bei der Bruno-Gala räumte er ebenso in der Trainer-Kategorie ab wie bei der Bundesliga-Wahl. Mit der Krone-Trophäe sorgte er für den Titel-Hattrick. „Ein schönes Gefühl“, so Ilzer, der mit Sturm die Salzburger vom Liga-Thron befördern will. Dann winken wohl die nächsten Wahlsiege ...