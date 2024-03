Reinling oder Reindling, das ist hier die Frage

„Das ist ein eher flaches, rundes Backgefäß“, erklärt Lisa Jestl von der Vermittlungsabteilung im Freilichtmuseum in Maria Saal: „Und es gilt das Lochverbot!“ Denn ein Kärntner Rein(d)ling wird typischerweise nicht in einer Gugelhupfform gebacken. Das bestätigt auch Manuela Pichler, die Projektleiterin der Arge Seminarbäuerinnen Kärnten: „Aber das Backen in einer Rein ist schwieriger. Durch das Loch in der Gugelhupfform ist es einfacher, den Teig gut durchzubacken. Die Wärme überträgt sich anders.“