Viel Wind ums Klima, aber kein Plan für Windräder

Anders im Brandnertal: „Auf dem Dach der Bergstation Gulmabahn werden bereits Messungen durchgeführt, um das Potenzial zu erheben. Für das Projekt gibt es eine Landesförderung in Höhe von 50.000 Euro“, erläuterte Nadine Kasper, Landtagsabgeordnete der Grünen. Für ihre Talschaft wünscht sich die Montafonerin ein Projekt ähnlich jenem auf dem 1710 Meter hohen Speikkogel in der Steiermark. Dort steht nämlich das einzige Windrad in einem österreichischen Skigebiet. „Hier hat man das Potenzial der Windkraft erkannt. Im Skigebiet wird fünfmal mehr Energie gewonnen, als für den Eigenbedarf nötig ist“, berichtet Kasper. Die übrige Energie werde ins Netz eingespeist und verkauft.