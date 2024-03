Kinder sagen jetzt das Wetter der Zukunft voraus

Ausstrahlung in mehr als 80 Ländern

Die Kampagne mit dem Namen „Weather Kids“ (Wetter-Kinder) wurde vom UNO-Entwicklungsprogramm (UNDP) und der Weltmeteorologieorganisation (WMO) zusammen mit dem Wettersender The Weather Channel konzipiert. Sender und Online-Plattformen in mehr als 80 Ländern, darunter der US-Nachrichtensender CNN und der französische Sender France 2, beteiligen sich daran.