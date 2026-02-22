Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für Fleisch und Leder

Das ist das weltweit meist geschmuggelte Säugetier

Klima
22.02.2026 16:00
Pangoline werden für Fleisch, Leder und vor allem für ihre Schuppen gejagt.
Pangoline werden für Fleisch, Leder und vor allem für ihre Schuppen gejagt.(Bild: Suzi Eszterhas / Wild Wonders of China / WWF)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Anna Kindlmann
Von Mark Perry und Anna Kindlmann

Das Schuppentier: Es wird erbarmungslos bis zur Stille der Wälder gejagt. Dabei handelt es sich um ein wundersames Tier, das kaum jemand kennt. Gerade deshalb verschwindet es wohl ...

0 Kommentare

Es lebt seit rund 50 Millionen Jahren auf dieser Erde. Es hat Klimakatastrophen überstanden, Kontinente wandern sehen und das Aussterben unzähliger Arten miterlebt. Doch ausgerechnet jetzt, im Zeitalter der Satelliten und globalen Märkte, steht es vor seiner größten Bedrohung: dem Menschen. Das Schuppentier, auch Pangolin genannt, ist das meist geschmuggelte Säugetier der Welt – und zugleich eines der unbekanntesten.

Schätzungen zufolge wurden allein zwischen 2000 und 2016 mehr als eine Million Pangoline illegal gehandelt. Hinter dieser Zahl stehen Millionen ausgelöschter Tierleben, Millionen verstummter Raschelgeräusche im Laub der Nachtwälder.

Riesentannenzapfen mit Chamäleonzunge
Wer ein Pangolin sieht, glaubt an einen Streich der Evolution. Sein Körper gleicht einem lebendigen Tannenzapfen aus scharfkantigen Hornplatten. Die Augen klein, der Gang vorsichtig, das Wesen friedfertig. Und doch besitzt es ein erstaunliches Werkzeug: eine klebrige Zunge, länger als sein eigener Körper, mit der es Ameisen und Termiten aus ihren Nestern saugt.

Ein einziges Tier vertilgt jährlich Millionen Insekten und wirkt damit wie ein unsichtbarer Schädlingsbekämpfer der Natur. Verschwindet das Pangolin, geraten ganze Ökosysteme aus dem Gleichgewicht.

Der tödliche Instinkt
Der Name stammt vom malaiischen „pengguling“ – „der Sich-Einroller“. Bei Gefahr rollt sich das Tier zu einer festen Kugel zusammen. Gegen Raubkatzen ist das ein perfekter Schutz. Gegen Wilderer wird diese Strategie zur Tragödie. Sie müssen das Tier nur aufheben.

Zitat Icon

Bei einer Schuppentierfreilassung dabei zu sein war ein ganz besonderes Erlebnis. Unfassbar, dass diese faszinierenden Tiere immer noch gewildert werden.

WWF-Artenschutzexperte Georg Scattolin

Kein anderes Säugetier wird häufiger illegal gefangen, getötet und geschmuggelt. Während Elefanten wegen Elfenbein sterben und Nashörner wegen ihres Horns, verliert das Pangolin sein Leben für Schuppen, Fleisch und Aberglauben.

Der Markt der Mythen
In Teilen Asiens gelten Pangolin-Gerichte als Delikatesse, ihre Schuppen als Heilmittel oder gar als Schutz vor Geistern. Tatsächlich bestehen sie aus Keratin – demselben Stoff wie menschliche Fingernägel. Medizinisch nachgewiesen ist keine Wirkung. Doch Mythen sind hartnäckiger als Fakten.

Unschuldig, und in freier Wildbahn: ein Pangolin-Junges.
Unschuldig, und in freier Wildbahn: ein Pangolin-Junges.(Bild: Suzi Eszterhas / Wild Wonders of China / WWF)

Der Handel ist professionell organisiert. Tiere werden lebend transportiert, zusammengepfercht in Kisten oder Säcken. Viele sterben bereits, bevor sie überhaupt verkauft werden.

Gesetze auf Papier – und die Realität im Wald
Der internationale Handel ist verboten, doch Verbote allein retten keine Arten. „Schuppentiere sind die meist geschmuggelten Säugetiere der Welt. Ihre friedliche Art macht es den hilflosen Tieren besonders schwer, sich gegen die Fänge der Schmuggler zu wehren. Umso wichtiger ist unser Einsatz, um die Art vor der Ausrottung zu bewahren“, warnt WWF-Artenschutzexperte Georg Scattolin.

Seine Mahnung zeigt, wie groß die Lücke zwischen Gesetz und Wirklichkeit ist. Solange Nachfrage besteht und Kontrollen lückenhaft sind, bleibt Wildtierkriminalität ein Milliardengeschäft.

Hoffnung aus den Schatten der Wälder
Und doch gibt es Hoffnung. In Schutzgebieten patrouillieren Rangerteams, entfernen Fallen und zerstören illegale Jagdcamps. Zehntausende Schlingen wurden bereits beseitigt. Wo die Fallen verschwinden, kehren die Tiere zurück. In manchen Regionen haben sich dokumentierte Sichtungen innerhalb weniger Jahre mehr als verdoppelt – ein leises, aber deutliches Signal: Schutz wirkt.

Der Kampf beginnt im Kopf
Naturschutz entscheidet sich nicht nur im Dschungel, sondern in Städten und Köpfen. Aufklärungskampagnen zeigen Menschen, dass Pangolin-Schuppen keine Medizin sind und ihr Fleisch kein Statussymbol, sondern ein Symbol für Aussterben. Wo Wissen wächst, schrumpft der Markt. Und wo der Markt schrumpft, verlieren Schmuggler ihr Geschäft.

Leider auch für die Modeindustrie gejagt: die Schuppen des Pangolins.
Leider auch für die Modeindustrie gejagt: die Schuppen des Pangolins.(Bild: WWF-US / Keith Arnold)

Hightech gegen das Verbrechen
Heute unterstützen sogar Algorithmen den Artenschutz. Künstliche Intelligenz analysiert Versanddaten, erkennt verdächtige Muster und spürt verschleierte Online-Angebote auf. Technik wird zur Verbündeten der Natur – ein paradoxer, aber notwendiger Schulterschluss.

Ein stummer Appell
Das Schuppentier hat keinen lauten Ruf, keinen giftigen Stachel, keine Drohgebärde. Sein einziger Schutz ist sein Panzer – und der reicht gegen den Menschen nicht. Sein Schicksal ist deshalb mehr als eine Tiergeschichte. Es ist ein Prüfstein für uns. Denn am Ende entscheidet sich nicht nur, ob das Pangolin überlebt. Sondern auch, ob wir gelernt haben, dass die kostbarsten Wunder der Erde jene sind, die man nicht besitzen kann.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Klima
22.02.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, kam es zu weiteren Explosionen.
Ukraine-Krieg
„Terroranschlag“ und Angriff auf Keksfabrik
Weiter große Gefahr
Gewaltige Staublawine „verschlingt“ Schutzhütte
Laut Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker kommt österreichweit die Hälfte der Gastpatienten ...
Gastpatienten-Streit
Harsche Hacker-Spitze gegen die Landeschefin
Symbolfoto
Ski-Drama im Zillertal
Niederländer (52) steckte kopfüber im Tiefschnee
Am Wochenende drohen weitere Sucheinsätze und wohl auch Tragödien.
Heute rückt Heer an
„Weißer Tod“: Bangen vor nächsten Lawinendramen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
451.162 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
239.092 mal gelesen
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
152.931 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1550 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
1065 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Ausland
Ukrainischer Angriff tief im Inneren Russlands
876 mal kommentiert
Eine „Bayraktar“-Drohne der ukrainischen Armee (Symbolbild)
Mehr Klima
Für Fleisch und Leder
Das ist das weltweit meist geschmuggelte Säugetier
Auf dünnem Eis
Notruf vom Nordpol – das große Schweigen des Eises
Diskutieren Sie mit!
Fast wie damals: Wie ändert der Schnee Ihr Gemüt?
WWF appelliert
„Lobau und die Fische vor Verdursten retten!“
Glyphosat-Krieg
Pharma-Riese kauft sich aus Flut an Prozessen frei
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf