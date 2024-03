Rätsel um toten Wiener (39) nach Sturz aus Fenster

Nach dem Tod eines 39-jährigen Mannes in Wien-Rudolfsheim, der am Mittwoch aus einem Fenster gestürzt war, tappt die Wiener Polizei weiterhin im Dunkeln. Auch am Donnerstag konnten einige Verletzungsmuster des Opfers nicht eindeutig geklärt werden. Ein Fremdverschulden wird nicht ausgeschlossen. Wie die „Krone“ jetzt erfuhr, hatte sich der Vorfall jedenfalls nicht in der eigenen Wohnung des Opfers zugetragen!